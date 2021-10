Per Lorenzo Colombo interesse da parte di un club di Serie A

Un inizio da incorniciare per Lorenzo Colombo. L’attaccante del 2002 sta sorprendendo nella Spal di Pep Clotet: titolare fisso in tutte i 7 match di Serie B, ha messo a referto già 4 gol. Numeri che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione su di lui.

Colombo Milan Sassuolo

In base a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Colombo è finito nella lista degli obiettivi della dirigenza del Sassuolo. Al momento il calciatore è in prestito secco alla Spal e il Milan non apre ad alcuna trattativa, forte anche della durata del contratto di Colombo che scade nel 2024; e intanto il suo valore si alza.