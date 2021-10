Pioli: “Con Astori abbiamo sempre avuto un rapporto vero, conoscerlo è stata una fortuna”

Stefano Pioli ha ricevuto il premio dedicato a Davide Astori da parte dell’Ussi Sardegna ad Arzachena.

L’allenatore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

Su Davide Astori: “Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, conoscere Davide è stata una fortuna. Una persona speciale nella sua semplicità, insieme abbiamo fatto un percorso breve ma che ci legherà per tutta la vita. Lui è ancora vivo nei nostri ricordi e sarà sempre così. Abbiamo sempre avuto un rapporto vero con Davide, spesso quando ne avevamo bisogno ci siamo appoggiati a vicenda. Difficilmente ho trovato un ragazzo così disponibile e sempre pronto a mettersi al servizio dei compagni di squadra. Trasmetteva il piacere di stare con i compagni e nell’essere guida e leader sapeva sempre dire le cose giuste al momento giusto. Ogni volta che ricevo una chiamata improvvisa rivivo quel trauma, che credo nessuno abbia mai superato. Dobbiamo però continuare con i bei ricordi perché Davide è con noi e i suoi insegnamenti e la sua serenità interiore possono sempre aiutarci”

Sul Cagliari del passato: “Tutti ricordiamo lo scudetto del Cagliari. Quando si viene a giocare in Sardegna si sente il calore della gente. Auguriamo al Cagliari tutte le fortune possibili”

Sul campionato attuale: “Credo sarà un campionato equilibrato, sia in bassa classifica, ma anche in quella alta. Tante squadre possono lottare per vincere lo scudetto”