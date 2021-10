Pioli in conferenza: “Giroud e Calabria saranno convocati. Ibra? Deciderò domani”

Oggi alle 14:00, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona in programma domani alle 20:45 a San Siro.

SpazioMilan, come di consueto, ne propone la diretta testuale.

“È stata una sosta particolare, ci siamo trovati insieme solo ieri, ho visto l’attenzione giusta. Sarà una gara difficile, dobbiamo essere preparati”.

“La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione, abbiamo chiaro in testa quello che abbiamo messo in campo. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista dell’aggressione, serve una prestazione di qualità”.

“Ibra sta meglio, a inizio settimana ha iniziato a lavorare sul campo, da ieri si è allenato con noi. Decidiamo domani sulla convocazione, la sua condizione è in crescita, è questo quello che conta”.

“Giroud si sente libero dal problema alla schiena, per domani è disponibile”.

Pioli – Milan – Conferenza Stampa

“Domani giocherà Tatarusanu, per gli altri aspetto domani mattina. Un grande professionista, un ottimo portiere, è pronto”.

“Dobbiamo continuare a cercare di essere pericolosi, è importante comunque avere una grande percentuale di realizzazione”.

“Calabria sta bene, è disponibile e sarà convocato. Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione ma sono contento e grato al club per il suo arrivo, abbiamo bisogno di un portiere”.

“Bennacer e Kessie stanno bene, tutti i nazionali sono in buone condizioni“.

“Il blasone del club ha sempre fatto il suo lavoro, ci auguriamo di essere sempre competitivi, dobbiamo pensare di vincere tutte le partite”.

“La sfortuna esiste per le persone che si sentono sfortunate, noi ci sentiamo uniti e compatti, vogliamo superare le difficoltà”.

“Brahim Diaz l’ho visto bene, stamani era leggermente indisposto, vediamo domani”.

“La squadra grazie al lavoro fatto è diventata più consapevole e sta approfittando della crescita di alcuni giovani”.

“Le difficoltà saranno tante, il Verona gioca un calcio molto intenso, dobbiamo essere bravi a sfruttare alcuni loro errori. Gli scontri diretti sono importanti, ma è fondamentale anche non perdere punti con le piccole”.

Domanda SpazioMilan

Ballo Tourè è tornato in buone condizioni, contro il Venezia è stato un po’ timoroso, ma ha avuto modo di adattarsi ma gli è servito per fare esperienza”.

“Maignan? Purtroppo sono cose incontrollabili. Ci dispiace tanto per lui, ma ieri lo abbiamo visto bene. Il suo ingresso in squadra è stato positivo, ma abbiamo massima fiducia in Tatarusanu”.

“Krunic? È molto importante, aveva iniziato bene la stagione. È uno di quelli che è cresciuto di più. Può fare anche il trequartista”.

“Vogliamo continuare la nostra strada, è troppo presto per guardare le altre. Pensiamo solo a noi”.