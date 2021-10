Pioli ha le idee chiare per Ibrahimovic e Giroud: il suo piano

Il Milan deve continuare la sua marcia quasi inarrestabile in campionato se vuole coltivare speranze di titolo ma deve anche vincere contro il Porto per avere speranze di andare avanti in Champions League. Per questo si renderà necessario una turnazione in attacco che vedrà i campioni rossoneri alternarsi.

La Gazzetta dello Sport sostiene che Ibrahimovic sarà titolare contro Roma e Inter mentre Giroud lo sarebbe contro i portoghesi. I due sono quasi a pieno regime e non sarà difficile trovare la giusta quadra in questo senso.

Ibrahimovic, Milan, Serie A

Pioli ha quindi le idee chiare e sa già come agire, ora i due moschettieri devono rispondere all’appello e dare il meglio di sé quando verranno chiamati in causa: il ciclo che aspetta il Milan è di quelli che non danno tregua alla squadra.