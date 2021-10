Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Porto-Milan. L’allenatore rossonero ha commentato così la sfida di stasera:

“Ibra è un plus per noi, ci dà un grande aiuto e speriamo che torni al massimo della condizione. Abbiamo le caratteristiche per essere una squadra equilibrata, abbiamo davanti un avversario che può anche farti fare la partita, ma poi sa ripartire con qualità e velocità“