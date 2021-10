Pioli in scadenza di contratto: la decisione del Milan è chiara

Sono diversi gli elementi della rosa attuale che vedranno scadere il proprio contratto a Giugno 2022.

Tra questi non ci sono solo i calciatori, però, ma anche mister Pioli. Il rinnovo siglato con Ivan Gazidis, dopo il primo lockdown, aveva blindato Pioli per altre due stagioni, ma ora è tempo di discutere del futuro.

Stefano Pioli, rinnovo

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Pioli continua a dare risposte molto positive sul campo, ma da casa Milan fanno sapere che non c’è fretta nel discutere il prolungamento.

Nonostante ciò, sembra che i rossoneri non vogliano privarsi di Pioli e avrebbero deciso di sfruttare la clausola per il rinnovo automatico del tecnico per una stagione in più, fino a giugno 2023. Una cautela che aiuta il Milan a non accelerare troppo i tempi.

Pioli, dunque, con ogni probabilità resterà a Milano anche per la prossima stagione.