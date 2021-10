Importante riconoscimento per Stefano Pioli: i dettagli

Il Milan ha fatto sapere che, nella giornata di oggi, Stefano Pioli sarà premiato in Sardegna per il suo operato da allenatore. Al tecnico rossonero spetterà il “Premio Davide Astori”, intitolato al compianto ex difensore di Milan e Fiorentina, tra le altre.

Il riconoscimento, oltre che per il suo valore effettivo, è anche ricco di una patina simbolica. Pioli, infatti, era proprio l’allenatore della Viola in quel tragico momento del 2018 in cui Astori è venuto a mancare.