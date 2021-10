Pioli preoccupato dalla situazione Rebic: le ultime in vista della Roma

Ante Rebic è una pedina importante dello scacchiere di Pioli ma l’attaccante/esterno tuttofare è uscito malconcio dalla sfida contro l’Hellas Verona, non essendo a disposizione per la partita vinta contro il Torino.

La Gazzetta dello Sport rivela che il problema alla caviglia persiste ancora ed il croato non potrà essere in campo contro la Roma. L’idea dei rossoneri è quello di recuperarlo per la Champions League in modo da avere una freccia in più nell’arco.

Diverso è il caso del derby. Rebic punta ad esserci e molto probabilmente sarà accontentato: la partita contro l’Inter è troppo importante per non rischiare.