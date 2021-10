Porto – Milan, le formazioni ufficiali: Torna Kjaer al centro della difesa. Krunic sulla trequarti e Giroud dal 1′

Manca poco allo stadio Do Dragao di Porto per il terzo incontro del girone B di Champions League. A giocarsi un match importante per le speranze di qualificazione, Porto e Milan. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

PORTO (4-4-2): D.Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson. All. Conceicao.

Rafael Leao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli