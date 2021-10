Possibilità di chiedere un controllo al Var? L’importante novità in arrivo

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare una novità importantissima nel mondo del calcio: il challenge. Il challange permette, ad un allenatore o dirigente designato, di chiedere agli arbitri di andare a rivedere più nel dettaglio una chiamata arbitrale ritenuta errata.

Pierluigi Collina, presidente del Referees Commitee della FIFA, ha dichiarato “Sarà un sistema innovativo per lo sport, garantirà risultati più equi”. Questa novità, che potrebbe arrivare nel mondo del pallone, è già presente in molte discipline e permette a ciascuna squadra di richiedere un controllo per tempo, dunque non bisogna temere abusi da parte dei club.