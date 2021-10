Il Milan procede spedito sul fronte rinnovi.

Il prossimo nome sulla lista, a cui la società di Via Aldo Rossi intende prolungare il contratto, è quello di Simon Kjær.

L’esperto difensore danese, in scadenza di contratto a giugno del 2022, è prossimo a legarsi al Diavolo almeno per un’altra stagione, con opzione per un ulteriore rinnovo fino al 2024.

A riportare la notizia, ci ha pensato il numero odierno di Tuttosport.