Rinnovo Kessie, l’ex Montolivo sulla scelta del club: “È la cosa migliore”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex centrocampista Riccardo Montolivo ha commentato la delicata questione che riguarda il rinnovo contrattuale di Frenk Kessie.

Giocatore e società sembrano infatti lontani dal trovare un accordo tra la richiesta del giocatore e la proposta del club.

Kessie, Milan, rinnovo

LE PAROLE

“Le situazioni di Kessie e Insigne mi sembrano simili: “Allenatori e società mandano acqua sul fuoco, non creano problemi. Pioli e Spalletti stanno cercando di ragionare sul bene comune. Il contratto va in secondo piano e questa è la cosa migliore per arrivare ai risultati. Quando ero alla Fiorentina e passai al Milan non era andata così…“.

L’ex rossonero ha poi detto la sua anche sul confronto tra Tonali e il bianconero Manuel Locatelli: “Manuel forse ha qualcosa in più dal punto di vista della visione di gioco, della pulizia del passaggio, mentre Tonali ci arriverà: è cresciuto tantissimo dal punto di vista fisico. Entrambi hanno nel destino la maglia azzurra“.