Rinnovo Kjaer, il danese mette in guardia il Milan

Simon Kjaer, dal suo approdo a Milano, è diventato uno dei pilastri della formazione rossonera. Il contratto del danese scadrà a giugno 2022 e ciò costringe la società a muoversi per evitare di perdere l’ennesimo calciatore a zero.

Intanto, dal ritiro della Danimarca, il numero 24 del Milan ha parlato proprio della questione riguardante il contratto. Durante la conferenza stampa ha risposto:

“Se sono più vicino al rinnovo con il Milan? No, ma sono estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato tanti momenti nel calcio e so che non dove concentrarmi su questi aspetti. Sto bene, mi godo la mia vita al Milan. Il club lo sa e quando vorrà risolvere la questione sa che mi può chiamare”