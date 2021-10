Rinnovo Pioli-Milan: spuntano due opzioni per il mister

Secondo La Gazzetta dello Sport, per il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan non è ancora il momento delle firme: il prolungamento non è in discussione, ma al momento vige una situazione di standby, in attesa di periodi più tranquilli e meno frenetici.

Il Milan vuole valutare la totalità della faccenda nella seconda parte di stagione, per non fare scelte affrettate. Nel frattempo, Pioli ha due opzioni sul tavolo da prendere in considerazione insieme al club.

Rinnovo Pioli Milan

La prima è il rinnovo automatico per una stagione. Nel contratto attuale è presente la clausola di un’opzione esercitabile unilateralmente per andare avanti fino al 2023. Una accortezza rilevante, ma eventualmente solo parziale e senza una rinegoziazione delle cifre.

La seconda si tratta della formalizzazione di un accordo nuovo, almeno biennale. Il Milan riflette anche su un aumento per Pioli, che ad oggi percepisce circa 2,3 milioni netti per stagione. Potrebbe arrivare una proposta attorno ai 3 milioni fino al 2024. Verosimilmente la questione si risolverà senza particolari incomodi nel 2022.