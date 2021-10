Romagnoli e il difficile rinnovo: arriva la decisione del difensore

Alessio Romagnoli non è più un titolarissimo di Pioli, sopravanzato da Kjaer e soprattutto Tomori, arrivati da poco tempo ma con la stoffa dei veterani. Il difensore è in scadenza di contratto e mancava fino ad ora una volontà definita tra le parti di prolungare o lasciarsi.

L’esperto di mercato Carlo Laudisa è intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti per annunciare una importante novità: Romagnoli vuole rinnovare in quanto ha compreso di giocare in un Milan che potrà competere per i traguardi che il blasone rossonero merita.

Romagnoli, Milan, rinnovo

In questo modo il difensore si sarebbe rassegnato ad un prolungamento a cifre inferiori rispetto a quelle attuali, ovvero 5 milioni di euro annui, qualcosa che sicuramente farebbe felice la società, che non dovrebbe intervenire sul mercato per rimpiazzarlo.

La situazione però rimane molto complicata siccome Raiola ha il dente avvelenato con i rossoneri a causa della questione Donnarumma. Lo testimonia Daniele Longo, che ha rivelato su Twitter come il rinnovo sia ancora in dubbio.

Di seguito il tweet:

🚨 Nonostante i segnali arrivati dal giocatore, resta molto complicato il rinnovo di #Romagnoli con il @acmilan. I rapporti con Raiola sono molto tesi e non favoriscono la trattativa — Daniele Longo (@86_longo) October 8, 2021