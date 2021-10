San Siro pronto alla festa: la notizia che i tifosi rossoneri aspettavano

Quella di ieri, per un tifoso, sarà una giornata da ricordare. Non soltanto l’approvazione del Consiglio dei Ministri sulla capienza degli stadi: “la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso”. Tutto a partire da lunedì 11 ottobre. Il Sottosegretario allo Sport, l’ex campionessa olimpica, Valentina Vezzali ha poi aggiunto: “Auspico che nell’arco di una quindicina di giorni si possa arrivare anche al 100%“.

I tifosi rossoneri fuori da San Siro

Se così fosse, a fine ottobre San Siro potrebbe tornare ad accogliere i tifosi in tutta la sua capienza. In virtù di questo oggi Tuttosport ha dichiarato che il Milan starebbe pensando ad una strategia per biglietti e abbonamenti. Pere che se la capienza rimanesse al 75%, si starebbe pensando ad una riduzione dei costi sui biglietti e mini abbonamenti. Qualora si ottenesse l’apertura al 100%, non è escluso che a Casa Milan si pensi concretamente all’apertura della campagna abbonamenti.