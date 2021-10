Si scende in campo: le formazioni ufficiali di Milan-Verona

19 punti in classifica per il Milan contro gli 8 del Verona. Pioli e Tudor hanno deciso da pochi istanti le formazioni ufficiali che scenderanno in campo e che daranno inizio alla loro ottava giornata di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Kalinic.