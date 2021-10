Secondo quanto appreso dalla nostra redazione oggi è stata una giornata importante a Milanello. Dopo giorni a far conta delle defezioni, oggi si sono regolarmente allenati in gruppo due giocatori importanti per lo scacchiere di Pioli: Ibrahimovic e Calabria.

Davide Calabria torna in gruppo

Con loro ritorna in gruppo anche Rade Krunic. Buone notizie in vista della ripresa della stagione. Salgono le possibilità di convocazione già sabato prossimo contro il Verona.