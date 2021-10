Spalletti in conferenza parla del Milan e del calendario: le parole del tecnico!

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna.

Il tecnico ha risposto ad una domanda nella quale gli si chiedeva quanto potrebbe influire giocare dopo il Milan che si è momentaneamente ripreso la vetta della classifica.

spalletti, napoli, milan

Questa la sua risposta:

“Sarà uno stimolo in più, non una maggiore pressione. A questo punto della stagione se stiamo facendo bene o male ce lo deve dire la nostra prestazione e non i risultati degli avversari. Noi giochiamo il nostro calcio e cerchiamo di metterle in pratica. Se gli altri vincono o perdono non deve interessarci perchè dobbiamo fare la corsa su noi stessi”