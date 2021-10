Tatarusanu a Milan TV: “Partita importante. Dobbiamo crederci”

Ciprian Tatarusanu, ormai titolare in questo Milan dopo l’infortunio di Maignan, ha appena parlato ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Bologna – Milan: “Oggi è importante, dobbiamo continuare il nostro percorso in campionato. Contro il Porto non è andata bene, oggi dobbiamo fare meglio. Sarà difficile, speriamo di portare a casa i tre punti”.

La voglia di dare continuità: “Quando gioco do sempre il massimo, spero di dare una mano alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.