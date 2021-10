Tonali grande protagonista anche in Nazionale: “Devo a lui la mia crescita”

Al termine della terza gara del girone valevole per la qualificazione al prossimo Europeo Under 21, l’Italia di mister Nicolato ottiene una vittoria importante in Bosnia. Protagonista assoluto della gara, il centrocampista rossonero, capitano della Nazionale e uomo del momento: Sandro Tonali. Oltre all’ennesima prestazione di livello, il centrocampista rossonero ha servito due assist che sono valsi i due gol della vittoria.

Al termina del match, intervistato ai microfoni di Rai Sport, Tonali parla del suo momento e dell’orgoglio di indossare la fascia da capitano: “La nazionale era un sogno due anni fa ed è un sogno anche adesso. Portare la fascia è un grande orgoglio. Dobbiamo continuare così anche se oggi non siamo stati al massimo”.

Sandro Tonali protagonista con la maglia della Nazionale

Chiusura dedicata al suo Milan e soprattutto a colui che lo sta aiutando nella sua crescita importante: “Ibra mi dà tanti consigli, mi aiuta sotto tanti aspetti ma mi mette anche di fronte degli ostacoli per farmi crescere“.