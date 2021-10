Tonali: “Il mio gol è stato speciale. Scudetto? Vi svelo il nostro obiettivo”

Un protagonista assoluto del match di Bergamo, Sandro Tonali, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita. Il centrocampista rossonero ha rivelato l’obiettivo del Milan di quest’anno:

“Siamo andati forte, dopo aver usato tante energie in Champions, siamo felici di averla vinta. Paura? Solo nell’ultimo minuto. Il mio gol me lo porterò dentro per sempre, è stato speciale“

Tonali – Milan – Atalanta

“Se vieni a Bergamo e hai un parziale di 3 gol è veramente una cosa da grande squadra. Scudetto? Non ne parliamo adesso, ma è l’unico obiettivo del Milan quest’anno“.