Totti confessa: “Vi svelo cosa ho sognato di fare nel Milan”

Intervistato da The Guardian, Francesco Totti, storico capitano della Roma, ha parlato dell’unica squadra in cui ha sognato di giocare oltre alla squadra giallorossa:

“Il Milan è stato l’unico club in cui ho sognato di giocare. Ma le decisioni sono sempre state prese da me, con la mia stessa testa. Anche se la tua famiglia poi ti dà dei consigli. Per me è stato facile dire di no al Real. Stavo già giocando nella squadra per cui ho sempre tifato. Non posso negare di averci pensato, ci sono stati dei giorni in cui ero con una scarpa in Spagna e con l’altra a Roma. Poi, come ho detto spesso e in tutta onestà, la scelta di rimanere a casa è stata fatta col cuore. Venticinque anni nella stessa squadra non sono pochi. Per diventare capitano, devi essere sempre all’altezza”.