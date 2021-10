Un centrocampista può salutare a gennaio: i dettagli

Come riportato questa mattina dal quotidiano Tuttosport, il Torino starebbe pensando nuovamente a Rade Krunic per rinforzare il suo centrocampo. La società di Cairo ci aveva provato già in estate ma senza affondare il colpo, ecco dunque che potrebbe riprovarci già a gennaio.

Krunic sta trovando spazio nel Milan dopo l’infortunio, approfittando in questo momento anche della positività al Covid di Brahim Diaz. Rade però non sta convincendo del tutto l’ambiente rossonero e così l’ipotesi di una separazione nel mercato invernale, prende sempre più corpo.

KRUNIC-CALCIOMERCATO-TORINO

Europa decisiva

Un’operazione che potrebbe andare in porto soprattutto nel caso in cui il Milan abbandoni le coppe europee per dedicarsi solamente al campionato.

In quel caso Krunic rischierebbe davvero di trovare poco spazio, mentre nel Torino avrebbe di sicuro la fiducia completa di Juric che lo stima molto come giocatore.