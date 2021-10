Un talento da non farsi sfuggire: il Milan vola in Belgio

Il Milan non smette di rastrellare il mercato dei giovani talenti europei. Promessa del calcio belga e titolare dell’Anderlecht, Yari Verschaeren è entrato nei radar dell’area tecnica del Milan. Secondo la redazione di calciomercato.com, nelle prossime settimane l’interesse potrebbe tramutarsi in trattativa. Dalle parole ai fatti.

Yari Verschaeren in azione con la maglia dell’ Anderlecht

Il talento classe 2000 è molto apprezzato per le sue doti tecniche. In patria paragonato a De Bruyne, Verschaeren è un trequartista naturale capace di giocare anche come esterno d’attacco. L’area scouting continua a seguirlo e in questa settima tornerà a visionarlo. Maldini e Massara, forti degli ottimi rapporti con la dirigenza dell’Anderlecht, sarebbero pronti a fargli vestire la casacca rossonera. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro