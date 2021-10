Under 21, Nicolato: “Devo fare un complimento a Tonali, vi spiego perchè”

Le sontuose prestazioni del centrocampista rossonero hanno stregato il c.t. della Nazionale maggiore Roberto Mancini che ha pensato dapprima di convocarlo facendo dietrofront in seguito per via delle riflessioni sulle scarse possibilità di garantirgli un buon minutaggio.

Tonali, convocazione , Under21

Paolo Nicolato, c.t. degli Azzurrini, ha parlato, in conferenza stampa, della grande responsabilità del 21enne rossonero. Le sue parole: “Non ho dubbi su di lui, lo conosco da tanto tempo, per primo l’ho chiamato io nell’under 18. Qui ha avuto la capacità di rientrare nella 21 dopo aver respirato la nazionale maggiore: non è così scontato, o facile dal punto di vista emotivo, e per questo gli devo fare i complimenti. Ma non avevo dubbi, Sandro è bravo, ha grande personalità e a lui mi lega un affetto particolare“