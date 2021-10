Verso Atalanta-Milan, Demiral: “Attacco Milan? Vi dico cosa penso”

I canali ufficiali della Serie A hanno fatto un’intervista al difensore Merih Demiral, in vista del posticipo odierno Atalanta-Milan. Di seguito le dichiarazioni del calciatore dell’Atalanta, recuperato per il match contro il Milan.

“Certamente sono tutti grandi attaccanti, [..] ma i nostri difensori sono in ottima forma e non ho dubbi che daranno il loro meglio. Sono fiducioso che avremo una grande difesa. Giocare in casa è molto importante per noi perché riceviamo un supporto straordinario dai nostri tifosi. Sarà una grande partita, ci divertiremo e spero che otterremo ciò che vogliamo“.