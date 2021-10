Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini sul suo profilo Twitter, Pioli ha sciolto gli ultimi ballottaggi e ha deciso quella che sarà la formazione rossonera domani contro l’Atalanta.

Franck Kessié Milan

A centrocampo partirà dal 1′ la coppia Tonali-Bennacer. Esclusione, dunque, per Franck Kessié che si accomoderà in panchina per scelta tecnica.