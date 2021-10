Verso Milan-Torino: Pioli ci spera, ma il giocatore resta in dubbio

Ante Rebic è in forte dubbio per Milan-Torino in programma domani sera a San Siro. Lo ha riferito il Corriere dello Sport, ricordando come il giocatore anche ieri abbia svolto allenamento personalizzato a Milanello.

Ante Rebic, infortunio

Oggi pomeriggio il croato proverà ad aggregarsi al gruppo, ma le speranze di farcela contro il Toro sono davvero minime.

Sicuramente assente, invece, sarà Castillejo. Il centrocampista, infatti, ha rimediato una lesione al muscolo flessore della coscia sinsitra.