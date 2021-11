L’AIA prende una decisione netta con Maresca: i dettagli

Roma-Milan, giocata ieri sera all’Olimpico, continua a far discutere viste e considerate le scelte arbitrali di Mareca.

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, rivela un’anticipazione molto forte: il direttore di gara verrà sospeso.

Maresca, Theo, Serie A

Tanti, troppi gli errori commessi: dai cartellini ai rigori, passando per diverse situazioni valutate in maniera sbagliata.

Manca ancora l’ufficialità, ma tutto sembra prevdere almeno un paio di turni di stop per l’arbitro Maresca.

La decisione, specifica la Rosea, è stata presa dal deignatore Rocchina direzione considerata insoddisfacente nel complesso: dall’episodio del rigore concesso – anche dopo la review al monitor- per il contatto Ibanez-Ibra, considerato dubbio. Soprattutto alla luce delle ultime indicazioni fornite dal designatore per arginare ed evitare i cosiddetti ‘rigorini’, ma anche per l’atteggiamento mostrato in campo e per la gestione complessiva del match. Cartellini inclusi: troppe, evidentemente, e non tutte centrate le undici ammonizioni date ieri (13 falli fischiati in tutto al Milan, 19 quelli dei giallorossi), dall’arbitro napoletano. Che ora si fermerà per un paio di turni.