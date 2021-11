Allegri torna a parlare di Milan: “Champions? Ecco cosa auguro ai rossoneri”

Intervistato alla vigilia di Juventus-Atalanta, Massimiliano Allegri ha citato anche il Milan riguardo il suo cammino in Champions. Il tecnico toscano si è espresso a favore dei rossoneri, augurandosi il passaggio del turno, così come per le altre italiane.

Allegri, Milan, Champions League

Queste le sue parole:

“Bisogna fare i complimenti all’Atalanta, che da anni fa un ottimo lavoro: merito della società, di Gasperini. Stanno facendo bene anche in Champions, speriamo passino tutte e quattro insieme al Milan”.