Arriva la decisione sulla squalifica di Theo Hernandez: il verdetto del giudice sportivo

Brutte notizie per il Milan di Pioli e per tutti i tifosi rossoneri che aspettavano il verdetto del giudice sportivo per la squalifica di Theo Hernandez.

La preoccupazione era giustificata dal fatto che il prossimo impegno in campionato del Milan sarà il derby contro l’Inter: il francese, tuttavia, non sarà della gara poichè è stata confermata la squalifica di un turno di serie A nei suoi confronti.

Scongiurata la possibilità di vederlo lontano dal campo per più di una partita, ora Pioli dovrà mettersi al lavoro per sostituire al meglio l’ex Real Madrid.