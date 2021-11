Arrivano voci dalla Spagna: piomba il Real sul top player del Milan

Diventano sempre di più le concorrenti per il cartellino di Franck Yannick Kessié.

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino il centrocampista ivoriano.

È nota la difficoltà di trovare un punto di incontro nella trattativa per il rinnovo tra il giocatore e il Milan. Per questo motivo le merengues starebbero aspettando giugno per potersi aggiudicare il cartellino di Kessié a zero.

Tuttavia, dovranno vedersela con la forte concorrenza del PSG, che non ha mai nascosto il suo interesse per il centrocampista.