Atletico Madrid-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli lascia fuori un big

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Milan, match valevole per la quinta giornata di Champions. I rossoneri si giocano le ultime speranze di qualificazione. Stesso identico discorso per gli uomini di Simeone, a quota 4 in classifica a più tre sul Milan. Pioli lascia fuori Leao e sceglie Krunic sulla trequarti con Diaz esterno. In difesa rientra, invece, Romagnoli. L’Atletico propone un 3-5-2 con la coppia Griezmann-Suarez davanti. Ecco le formazioni:

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Diaz; Giroud. All.Pioli.