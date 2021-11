L’attaccante della Lazio esplode su Twitter: “Sono morto mentalmente”

La Lazio perde 0-2 in casa contro la Juve, facendo una fatica immensa: senza Immobile come punto di riferimento davanti, la squadra di Sarri appare spenta e senza idee; anche quando è entrato Muriqi per dare centimetri e più possibilità ala manovra offensiva laziale i risultati non sono arrivati: infatti, l’attaccante della Lazio ha mancato per pochissimo il gol del pareggio. Una colpa per alcuni tifosi che hanno espresso il loro disappunto sui social (Twitter).

Tuttavia, un tifoso biancoceleste ha inviato un messaggio di sostegno per Muriqi, che gli ha risposto così:

“Ciao Bestia, non ha funzionato. Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo Pirata è già morto (mentalmente)“.

Parole che esemplificano chiaramente lo stato d’animo di Muriqi e che fanno riflettere sulla salute mentale del giocatore.