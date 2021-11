Audiconsum, duro attacco a DAZN: la richiesta

Dopo il comunicato di questa sera da parte di DAZN riguardo la doppia utenza, ad attaccare l’emittente che detiene i diritti in esclusiva dell’intera serie A, è tornata Audiconsum.

A tutela degli abbonati, l’associazione ha contestato una serie di disservizi dell’emittente. Ecco il comunicato:

“Concedere l’esclusività dell’evento sportivo più popolare in Italia ad un solo operatore ha creato di fatto un monopolio. Per questi motivi l’associazione Audiconsum chiede da oltre tre mesi, ed in particolare ad Agcom di:

estendere il già esistente accordo per bar e ristoranti che permette la visione di tutte le partite del campionato anche in 4k su piattaforma satellitare anche ai consumatori;

intervenire e regolamentare le modifiche unilaterali