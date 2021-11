Balotelli: “In giro c’è tanta ignoranza quando si parla di Nazionale”

Durante la trasmissione del programma streaming, OCW Sport, live su Twitch, è intervenuto l’attesissimo ospite, Mario Balotelli. Queste le sue parole:

Sul suo momento:

“Due anni e mezzo fa stavo un po’ così, ora invece sto meglio. In Turchia va tutto bene. Sto cominciando a sentirmi bene anche fisicamente. Adesso comincio a stare veramente bene, è un bel gruppo. Montella mi piace, ha un bel carattere, belle idee, mi trovo molto bene con lui. Insieme avremmo fatto sicuramente molti gol“.

Sul sogno di ritornare in Nazionale:

“Nell’ultimo anno sono dimagrito 4 chili. In questo momento, come fino a 3 anni fa, sono pronto per la Nazionale. Gli unici due anni e mezzo in cui non meritavo sono gli ultimi. Prima ed oggi io sto benissimo e sarebbe un sogno tornare in Nazionale“.

Su Immobile:

“Ciro è un bomber. In nazionale è un attaccante che serve tanto alla squadra, fa tanto lavoro sporco e fa gol. Io per caratteristiche posso stare in coppia con chiunque“.

Sulle critiche a Mancini:

“L’Italia è arrivata a vincere un europeo. Al primo intoppo tutti a dire “doveva convocare lui, non doveva convocare quello. Al termine dell’Europeo ho scritto a Mancini: «Mister, hai fatto un miracolo»”.

Sulle scelte di club prima di andare in Turchia:

“Con il Nizza e il Marsiglia è andata bene, a Brescia invece non particolarmente. I problemi non sono partiti da me. Il presidente era molto particolare. Dopo sono andato a Monza, ho voluto fare una prova ma anche qua non è andata bene. Non rifarei quella scelta. Ho avuto due infortuni, solo nell’ultimo periodo stavo ricominciando a tornare in forma. Sapendo dove posso arrivare, so di non aver raggiunto i miei standard, ma non per colpa di altri”.

Su un possibile ritorno in Italia:

“Prima di prendere la scelta di andare a giocare in Turchia, ho ricevuto anche un’offerta da un club italiano, ma io ho rifiutato”.

Sulla stampa italiana:

“In giro vedo tanta ignoranza, la gente e giornalisti parlano e giudicano. Io farò di tutto per tornare in nazionale. Oltre a dare soddisfazione alla mia famiglia, voglio far di tutto per far star zitti tutti questi cog****i“.