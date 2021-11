Baresi, che elogio: “Un calciatore mi ha impressionato più di tutti!”

Un Milan spettacolare, intenso, dinamico quello che si è visto in questa prima parte di stagione in Serie A.

Le cose in Champions League sono andate diversamente, ma sono tutti passaggi fondamentali per la crescita di un gruppo giovane e con pochissima esperienza internazionale.

Uno che di esperienza ne ha, e da vendere, è Franco Baresi. L’ex difensore rossonero ed attuale vice presidente onorario del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Guardian.

Queste le sue parole:

MALDINI,TASSOTTI,COSTACURTA, GALLI – “Ho giocato con quel gruppo per 10 anni. Potremmo ritrovarci ad occhi chiusi. Quella era la nostra forza. Ognuno di noi sapeva esattamente cosa stavano facendo gli altri in ogni momento. È stato un rapporto che è andato oltre il campo, abbiamo condiviso un’amicizia. Anche adesso ci vediamo regolarmente”.

TOMORI – “Proveniente dall’Inghilterra, si è imposto benissimo in un altro campionato. Sono rimasto impressionato dalle sue caratteristiche fisiche, dal ritmo e dall’intensità. Può ancora crescere, ma per ora sta facendo davvero bene”.

QUESTO MILAN – “La squadra sta giocando un bel calcio. Dobbiamo essere ambiziosi. Perchè no? In questo momento, questa è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, la squadra che crea più occasioni, quindi possiamo sicuramente pensare in grande. La stagione ha ancora molta strada da fare. Ma per ora il Milan è la squadra che mi ha impressionato di più”.