Buone notizie per Pioli: tre ritorni fondamentali dopo la sosta

Non solo cattive notizie ma anche delle buone nuove per mister Pioli e il suo Milan in vista del ritorno in campo previsto il 20 Novembre contro la Fiorentina.

Tre nuovi “acquisti” fondamentali per il proseguo della stagione che sarà ricca di impegni e che, dunque, preannuncia ampii turnover.

FLORENZI, MILAN, RECUPERI

Stiamo parlando dei ritorni di Bakayoko, Florenzi e Messias, i quali inizieranno ad allenarsi con il gruppo quando tutti saranno tornati a Milanello.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, i problemi fisici del francese e del brasiliano sono stati smaltiti del tutto, mentre il terzino ex Roma ha completato l’iter riabilitativo post operatorio dopo l’intervento di sutura del menisco ed era stato già convocato per le ultime due partite di campionato prima della sosta.

Ottime notizie per Pioli che potrà contare su qualche cambio in più e potrà optare per delle soluzioni diverse.