Calciomercato, Maldini sorprende tutti: “Non faremo niente per un motivo”

Paolo Maldini è intervenuto a Sky Sport a margine della cerimonia di consegna del premio Golden Foot. Il dt del Milan ha parlato del premio ricevuto, ma anche del momento dei rossoneri e del mercato:

“È sempre un’emozione ed un piacere vincere un premio. Mi hanno invitato nel tempo più anni poi il tempo per venire fisicamente è sempre meno, ma è un’occasione per dare merito a questo premio che è molto importante“.

Sulla partita persa contro il Sassuolo: “Il Sassuolo ha giocato meglio anche se all’inizio della partita avevamo molto spazio per far male, ma un po’ ci siamo spenti. Nessuna scusa per la sconfitta, adesso abbiamo l’occasione di riprendere il nostro cammino mercoledì. Sappiamo benissimo che dovremo faticare. Abbiamo fatto grandissime cose ma per vincere un trofeo devi fare qualcosa di eccezionale. I nostri tifosi sono abituati a campagne acquisti diverse rispetto al passato“.

Sul mercato di gennaio: “Sinceramente la nostra squadra è competitiva e in questo momento non abbiamo intenzione di fare niente e non credo che faremo qualcosa sinceramente. Siamo sempre lì per i rinnovi, ci sono trattative e fin quando c’è tempo c’è speranza“.

Sulla prossima partita contro il Genoa di Shevchenko: “Sheva si dimostra coraggioso, si mette in discussione, ama questo lavoro e ha preso un impegno difficile. Lui non ha paura, è un campione e lo dimostrerà. Mi sembra che già la partita di domenica sia stata positiva per lui. Tifo per lui, ma purtroppo nel caso dello sport ad alto livello si deve passare anche sopra le amicizie e le parentele. Credo che forse il punto più alto l’abbiamo toccato nella finale di Manchester quando poi ha fatto quel gol all’ultimo rigore, che poi è solo un’appendice. Tutto il percorso però è stato fantastico, di un ragazzo arrivato con una mentalità diversa e che si adattato a noi, che aveva un talento pazzesco e che era abituato ad allenarsi in una maniera diversa. C’è stato un cambio totale per poi diventare quello che è diventato“.