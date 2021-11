Calciomercato, Milan stregato dal nuovo talento spagnolo

Durante questa sosta per le nazionali, mister Pioli sta lavorando con i giocatori rimasti a Milanello per preparare al meglio il ritorno in campo.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera si guarda intorno fissando gli obiettivi di mercato per il futuro.

Secondo quanto appreso su Tuttomercatoweb, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un giovane talento spagnolo, ossia Alberto Moleiro, centrocampista del Las Palmas.

Alberto Moleiro, Las Palms, Milan, calciomercato

Si tratta di un centrocampista tecnico, paragonato a Pedri, che ama giocare dietro alle punte e si sta mettendo in mostra con le giovanili del club e con la nazionale di categoria.

Oltre al Milan, però, anche il Barcellona ha messo gli occhi sul baby talento. Fra non molto potrebbe scatenarsi un’asta di mercato, ma nel frattempo i tifosi del Las Palmas si godono il loro talentino.