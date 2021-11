Calciomercato, Mourinho vuole a tutti i costi l’ex Milan: i dettagli

La Roma cerca rinforzi sulle fasce e non molla Diogo Dalot. L’ex rossonero continua a non convincere il Manchester United, che vorrebbe lasciarlo partire a titolo definitivo.

Dalot, Milan, Roma

Mourinho spinge per il portoghese, ma difficilmente i Red Devils lo lasceranno partire in prestito: per lo stesso motivo, il Milan decise di rinunciare a lui al termine della scorsa stagione, virando poi su Florenzi e Ballo-Tourè. La situazione potrebbe cambiare qualora il club inglese trovasse un sostituto già a gennaio: il nome caldo è quello di Trippier, attualmente all’Atletico Madrid.