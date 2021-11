Calciomercato, l’Inter soffia un obiettivo al Milan

Nella lista degli obiettivi di calciomercato del Milan figura il talento cristallino di Julian Alvarez, attaccante del River Plate, che, a furia di gol e gran prestazioni, ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa; e secondo calciomercato.com, pare proprio che, ironia della sorte, l’Inter abbia scavalcato il Milan e le altre big europee nella corsa al giovane argentino.

CRESCITA – L’Inter cerca un sostituto per il partente Sanchez e, a tal proposito, sta seguendo da tanto tempo Alvarez, ovvero da quando giocava ancora esterno e fisicamente non era ancora strutturato, al contrario di oggi.

SCOUTING ARGENTINO – Proprio nei prossimi giorni, l’Inter invierà i suoi scout in Argentina sia per anticipare la concorrenza (del Milan e di altri club) sia per comprendere se ci siano le giuste dinamiche per intavolare un’eventuale trattativa. Da rilevare che, nel suo contratto, sia presente una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. avrà l’opportunità di guardarlo da vicino, esponenti nerazzurri sono in Argentina anche per capire quali margini di manovra ci sono per un’eventuale trattativa.