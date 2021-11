Calciomercato, possibile colpo low cost dalla Bundesliga

Con la partenza a gennaio di Bennacer e Kessiè, impegnati per la Coppa d’Africa, il Milan potrebbe pensare di rinforzare il reparto di centrocampo. Al momento, però, questa situazione non rappresenta una priorità per i rossoneri.

La dirigenza, infatti, è convinta che gli elementi attualmente in rosa possano sopperire alle assenze dei due calciatori africani. Allo stesso tempo, però, Maldini e Massara restano vigili per poter cogliere eventuali opportunità di calciomercato.

calcimercato, Grillitsch, Hoffenheim

Una di queste, secondo quanto riportato da calciomercato.com, potrebbe essere Florian Grillitsch. Il calciatore austriaco, attualmente in forza all’Hoffenheim, è stato spesso accostato al Milan e, visto il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe rappresentare il profilo giusto per i rossoneri.

Il centrocampista, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club tedesco, il quale starebbe pensando di cederlo a gennaio in cambio di un minimo conguaglio economico. Sul giocatore, però, c’è da segnalare l’interesse anche di altre squadre, tra cui il Napoli di Spalletti.