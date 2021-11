Calciomercato, svolta Theo Hernandez: offerta monstre

Oltre a quelli sul campo, tra gli obiettivi immediati del Milan figura il rinnovo di Theo Hernandez, a cui i rossoneri hanno fatto una proposta da capogiro; e sempre in quest’ottica, non va dimenticato l’endorsement di Paolo Maldini quando lo volle fortemente nell’estate 2019, da cui poi è scaturito un gran feeling tra i due.

Theo Milan rinnovo

Dopo il derby di Milano – che Theo salterà causa squalifica – dovrebbero ricominciare i contatti per il prolungamento fino al 2026, data l’attuale scadenza del contratto (giugno 2024). Rapidamente potrebbe verificarsi un’accelerata nella trattativa con l’agente del francese, Manuel Garcia Quilon.

Come scrive Tuttosport, il Milan ha offerto un nuovo ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Tuttavia, l’entourage di Theo Hernandez chiede qualcosa in più. Si ha la vaga impressione 4 milioni annui possa essere la cifra per chiudere l’accordo. Filtra ottimismo sul buon esito di questa negoziazione. Bisogna solo che la dirigenza rossonera trovi la quadra.