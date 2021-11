In un podcast di 433, Hakan Calhanoglu si è raccontato ed ha svelato il motivo per cui ha deciso di lasciare il Milan ma non la città. Il turco, ora, gioca nell’altra sponda milanese, con i nerazzurri. Dopo le recenti frizioni nel derby con i tifosi rossoneri, però, ha provato a smorzare il clima.

“Il mio contratto stava finendo. Il mio agente stava lavorando per me. Sono stato bene quattro anni al Milan, rispetto tutti. Sto bene con tutti, se chiedi a loro puoi vedere che ho ancora tanti amici. Ho deciso così perché volevo una nuova sfida e ho scelto così con la mia famiglia. Sono felice, l’Inter è un grande club, ha vinto il campionato, gioca in Champions. C’è tanta concorrenza, tanti giocatori forti. E’ una grande sfida. Questa è la vita, dobbiamo guardare avanti, mai indietro. Sono riconoscente al Milan, ho passato dei bei momenti. Non ho problemi con loro“.

. “L’Inter è stata molto gentile. Tutte le persone sono molto intelligenti. Ricordo quando mi ha chiamato l’allenatore. Mi ha voluto, così come il DS Ausilio. Mi ha detto cosa volevano, cosa pensavano del club. L’Inter è sempre stata un grande club, ha vinto spesso ultimamente nei derby. Mi sono detto che conoscevo la lingua, potevo stare in città, dove conosco e amo le persone. Ho parlato con la famiglia e mi hanno detto che dovevo andare. Il primo giorno è stato molto bello ma ero solo perché molti erano con le nazionali. Giorno per giorno sono arrivati tutti e mi hanno accolto molto bene. Sono tutti molto gentili, sono molto felice di essere qui”.