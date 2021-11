Caressa su Pioli: “È stato bravo a fare questo, tra i pochi al mondo!”

Il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato in esclusiva ai microfoni di OCW Sport, in diretta su Twitch, di Zlatan Ibrahimovic, del lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli al Milan, della lotta Scudetto e della società rossonera. Le sue parole:

Su Ibra: “Ibra continuerà a dominare in Italia anche per un discorso di struttura. In Italia gli attaccanti fisici hanno sempre fatto gol, vedi anche Lukaku e Dzeko. Nel nostro campionato mancano difensori che a livello fisico possano reggere contro questi giocatori, gli unici che possono farlo sono Chiellini e Smalling”

Su Pioli: “Pioli ha fatto una cosa nella vita che non tutti sono in grado di fare: ha preso le esperienze passate, anche quelle brutte, ricordate Astori, e le ha sfruttate per migliorarsi. È un tecnico che a me piace tantissimo: non perde mai la calma, sempre razionale, sa far giocare i suoi”

Sulla società: “Il fondo è visionario. Ha abbandonato la vecchia filosofia per proporre giovani. E questa cosa sta funzionando. Maldini? La svolta è arrivata con lui perché il Milan si identifica con Paolo. Maldini e Massara hanno svolto un lavoro fantastico in questi anni. Il Milan ha dei giocatori che sentono il peso della gloria della maglia rossonera”

Lotta scudetto: “Vedo Milan e Napoli andate. L’Inter, forse, può rientrare. Dipende tutto da febbraio. Se a inizio Marzo le prime due avranno più di 5 punti di vantaggio, sarà duello. Il calendario, dopo febbraio, prevede pochi scontri diretti”