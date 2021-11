Cesari sicuro: “Ecco cosa ha fatto infuriare Pioli questa sera!”

Intervenuto a Mediaset Infinity, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato il percorso in Champions del Milan, condizionato da alcuni errori arbitrali nelle ultime partite:

Milan-Porto, Champions League

“Milan veramente sfortunato in questa Champions. Nonostante arbitri di grandi nome, continuano ad esserci episodi discutibili che condizionano i match dei rossoneri. Nell’azione del goal del Porto il VAR non interviene perché tutto accade sotto gli occhi di Turpin, che non ha dubbi sull’intervento e lascia proseguire fino alla rete del Porto. Tutto questo ha fatto arrabbiare tantissimo Pioli. Valutazioni di questo tipo fanno sempre riflettere“