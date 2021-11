Chaka Traoré: “Giocare nel Milan è il sogno di tutti. Vi svelo chi sono i miei idoli!”

Chaka Traoré, talento classe 2004 arrivato dal Parma la scorsa estate, ha rilasciato una bella intervista sui canali ufficiali del club. Le parole:

Sul Milan: “Giocare nel Milan era uno dei miei sogni, giocare in questo club è un orgoglio e una motivazione in più”.

Sul suo arrivo: “Sono arrivato qui per dare il mio supporto, spero di dare una mano per uscire da questo brutto momento. So cosa posso fare in campo e al momento non sono soddisfatto. Siamo il Milan. Dimostrerò cosa posso fare in campo, prima di tutto conta il bene della squadra e poi il singolo”.

Sull’ambiente: “A Parma c’era un bell’ambiente, ma qui al Milan è un altro mondo. Sono contentissimo, è il sogno di ogni ragazzo essere qui. Stare vicino ai grandi giocatori ti fa crescere”.

Sulle caratteristiche: “Sicuramente la tecnica, saltare l’uomo e fare delle giocate. II miei idoli sono Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. Un mio difetto? Devo migliorare davanti la porta, non stiamo segnando tanto, bisogna lavorare su quest’aspetto. Quest’anno vorrei andare in doppia cifra”.

Sul futuro del campionato: “Sono pronto insieme ai miei compagni per dimostrare che non è tardi. Vogliamo vincere venerdì, a prescindere da come giocheremo. Vogliamo sorridere noi stesi e far sorridere la dirigenza che ci mette tutto a disposizione e che merita una soddisfazione”.