Champions League, Pioli cambia diversi uomini: le scelte

Torna la Champions League a San Siro per la quarta giornata della fase a gironi: il Milan dovrà necessariamente battere il Porto per credere ancora nella qualificazione.

Stefano Pioli, che presenterà la sfida in conferenza stampa alle 12:00, ha in mente diversi cambi per affrontare i portoghesi.

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in vista del match contro i lusitani l’indiziato numero uno per riposare è Simon Kjaer.

Il centrale danese tornerà titolare nel derby, lasciando spazio a Romagnoli per questa partita di Champions League.

Qualche dubbio a centrocampo: in attacco, invece, si va verso la titolarità di Giroud, con Ibrahimovic pronto a subentrare a partita in corso.